СМИ: Правозащитники пожаловались Совету Европы на дискриминацию русских в Латвии

Латвийские правозащитники обратились в Совет Европы с жалобой на дискриминацию русскоязычного населения в стране.

Соответствующие письмо было направлено в европейскую структуру, пишут «Известия» . Как указывается в сообщении, с которым ознакомилось издание, инициаторы жалобы хотят добиться права русскоязычного населения получать образование на родном языке. Обратиться в Совет Европы было решено после того, как латвийские власти запретили сдавать экзамены в средней школе на языке нацменьшинств.

Под обращением свои подписи поставили представители четырёх общественных организаций: «Русское общество Латвии», «За независимую Латвию», «Объединение против нацизма», «Русское культурное общество „Улей“.

»Постепенно все средние школы будут вынуждены перейти на латышский язык, так как выпускные экзамены со следующего года можно будет сдавать только на латышском. Этого нельзя допустить, так как в Латвии проживает примерно 35% русскоязычного населения», — заявил изданию глава «Объединения против нацизма» Янис Кузинс.