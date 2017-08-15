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Памфилова рассказала, что только два "чуда" помогут Навальному зарегистрироваться на выборы
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала " чудесами" шансы Алексея Навального зарегистрироваться для участия в выборах.
По ее словам, для того, чтобы оппозиционер смог зарегистрироваться для участия в выборах президента 2018 года, нужно, как минимум, изменить законодательство РФ. Если же этого " чуда" для оппозиционера не случится, то тогда ему остается надеяться лишь на то, что его уголовные дела и судимости чудесным образом испаряться.
Также Памфилова отметила, что для этого Навальному нужно писать кассационную жалобу, но ее никто даже не писал.
Глава ЦИК отметила, что никто не сможет заставить ее преступить законодательство.
Ранее Симоновский суд в Москве продлил испытательный срок Навальному на один год.
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