По ее словам, для того, чтобы оппозиционер смог зарегистрироваться для участия в выборах президента 2018 года, нужно, как минимум, изменить законодательство РФ. Если же этого " чуда" для оппозиционера не случится, то тогда ему остается надеяться лишь на то, что его уголовные дела и судимости чудесным образом испаряться.

Также Памфилова отметила, что для этого Навальному нужно писать кассационную жалобу, но ее никто даже не писал.

Глава ЦИК отметила, что никто не сможет заставить ее преступить законодательство.

Ранее Симоновский суд в Москве продлил испытательный срок Навальному на один год.