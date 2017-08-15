Сербия попросила Россию не допустить Косово в Интерпол



Разговор Вулина и Чепурина состоялся по итогам двухдневного визита министра обороны Сербии в Москву, где прошла его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу . Глава сербского МО присутствовал на церемонии закрытия " Армейских международных игр-2017" , в которых команда Сербии участвовала в " Танковом биатлоне". Во вторник он поделился впечатлениями от поездки с главой диппредставительства РФ и обсудил с ним развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.



" Министр Вулин поблагодарил посла Чепурина за принципиальную позицию Российской Федерации в вопросе отношения к Косово и Метохии и попросил, чтобы Россия, как и прежде, предприняла все, что в ее силах, чтобы сделать прием Косово в Интерпол невозможным" , — говорится в сообщении сербского военного ведомства



Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Скендер Хисени заявил в июле, что заявка Приштины на вступление в Интерпол принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку. Генеральная ассамблея организации запланирована на 26-29 сентября в Пекине.



В феврале президент непринятого в ООН государства Хашим Тачи сообщил, что самопровозглашенная республика Косово подаст в 2017 году заявки на прием в такие значимые международные организации, как ЮНЕСКО Совет Европы и Интерпол.

Ранее президент самопровозглашенной республики встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.



Тачи попросил Штока аннулировать выданные Сербией ордера на арест косовских албанцев за военные преступления по причине их " политической мотивированности". Он также заявил генсеку Интерпола, что Косово выполняет все условия для вступления в организацию, и что " Косово и Интерпол нужны друг другу".