Главное сейчас
-
ЧП в московском метро: оцеплена станция «Войковская»
-
Шнуров ответил на оскорбления Владимира Познера
-
СМИ: в неудаче Индии на биатлоне виноваты российские танки
-
«Неприемлемы методы руководства»: Кизяков объяснил уход с Первого канала
-
Западные СМИ умалчивают о строительстве военно-морской базы на Украине
Главные события у вас в почте
Сербия попросила Россию не допустить Косово в Интерпол
Министр обороны Сербии Александр Вулин во вторник передал послу РФ Александру Чепурину просьбу властей страны к руководству России не допустить вступления самопровозглашенной республики Косово в Интерпол.
Разговор Вулина и Чепурина состоялся по итогам двухдневного визита министра обороны Сербии в Москву, где прошла его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава сербского МО присутствовал на церемонии закрытия " Армейских международных игр-2017" , в которых команда Сербии участвовала в " Танковом биатлоне". Во вторник он поделился впечатлениями от поездки с главой диппредставительства РФ и обсудил с ним развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
" Министр Вулин поблагодарил посла Чепурина за принципиальную позицию Российской Федерации в вопросе отношения к Косово и Метохии и попросил, чтобы Россия, как и прежде, предприняла все, что в ее силах, чтобы сделать прием Косово в Интерпол невозможным" , — говорится в сообщении сербского военного ведомства.
Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Скендер Хисени заявил в июле, что заявка Приштины на вступление в Интерпол принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку. Генеральная ассамблея организации запланирована на 26-29 сентября в Пекине.
В феврале президент непринятого в ООН государства Хашим Тачи сообщил, что самопровозглашенная республика Косово подаст в 2017 году заявки на прием в такие значимые международные организации, как ЮНЕСКО, Совет Европы и Интерпол.
Ранее президент самопровозглашенной республики встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.
Тачи попросил Штока аннулировать выданные Сербией ордера на арест косовских албанцев за военные преступления по причине их " политической мотивированности". Он также заявил генсеку Интерпола, что Косово выполняет все условия для вступления в организацию, и что " Косово и Интерпол нужны друг другу".
Интерпол Министерство обороны ООН МВД Еще 3 тега
Оставить комментарий