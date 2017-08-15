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С 9 августа Путин перестал появляться на публике
Владимир Путин не появляется на публичных мероприятиях с 9 августа. Президент России не планировал отпуск летом. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Последний раз Путин появлялся на публике 8 августа, когда глава государства приехал с официальным визитом в Абхазию. После этого президент отправился в Сочи, где его сопровождали журналисты кремлёвского пула. Все следующие дни на сайте Кремля появлялись сообщения о закрытых встречах главы государства с чиновниками. Однако, по словам собеседников телеканала, не все встречи проходили в день публикации сообщения. Путин не мог проводить переговоры с главой Псковской области Андреем Турчаком 14 августа, так как тот находился в этот день в Пскове. Телеканалу не удалось получить официального подтверждения этой информации. В период с 9 по 15 августа все снимки Путина, появлявшиеся у информагентств, были сделаны личным фотографом главы государства.
По данным телеканала, 16 августа глава государства появится перед журналистами во время поездки в Калининградскую область, где проведёт встречу с врио губернатора Антоном Алихановым и проверит ход реконструкции аэропорта «Храброво».
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