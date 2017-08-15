В Совфеде назвали хамством установку в Киеве памятника с мечом, пронзающим карту России

Совфеде назвали хамством установку в Киеве памятника с мечом, пронзающим карту России. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в памятнике нет ничего говорящего о скорби по погибшим.

" В нем нет даже намека на скорбь (не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни), которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого — редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима" , — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что никакого отношения к жертвам войны в Донбассе монумент не имеет.

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось торжественное открытие памятника бойцам, воевавшим с ополченцами в Донбассе. Как сообщают СМИ, памятник имеет явные признаки русофобии. Он представляет собой меч, который пронзает карту России.