

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин , комментируя сообщения о " копировании" КНДР украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это невозможно.

" Что значит " копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить " копию" , надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов" , — написал Рогозин в своем Twitter.