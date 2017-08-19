БЕРЛИН, 19 августа. / ТАСС /. Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут", — сказал он. По мнению Гауланда, «правильно было бы признать Крым частью России». «В том числе господин Линднер (лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер — прим. ТАСС) это сейчас понял", — заметил зампред АдГ, который также является кандидатом в канцлеры от этой партии на предстоящих 24 сентября выборах в Бундестаг

"Россия — это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО ", — подчеркнул Гауланд.

Линднер ранее высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.