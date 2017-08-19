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Зампред "Альтерантивы для Германии": Крым нужно признать частью России
БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.
"Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут", — сказал он. По мнению Гауланда, «правильно было бы признать Крым частью России». «В том числе господин Линднер (лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер — прим. ТАСС) это сейчас понял", — заметил зампред АдГ, который также является кандидатом в канцлеры от этой партии на предстоящих 24 сентября выборах в Бундестаг.
"Россия — это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО", — подчеркнул Гауланд.
Линднер ранее высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина и страны Запада отказались признавать Крым частью России.
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