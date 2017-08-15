Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году

Владимиром Васильевым. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции " Единая Россия" в Госдуме

" Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу" , — сказал Путин.

Поэтому, по его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают в ходе подготовки основного финансового документа страны в Госдуме.

" Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым " неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание" , — сказал Путин.