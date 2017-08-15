Блокада оказалась не нужна

Попытки властей Украины устроить «туристическую блокаду» Крыма провалились. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов . По его мнению, Киев испугался «многотысячного потока» украинских граждан, въезжающих на отдых в Крым. Между тем россияне в этом сезоне предпочитали отдыхать не в Крыму, а в Турции.



Попытки украинских властей уменьшить приток туристов в Крым, создав дополнительные трудности для своих граждан, провалились, сообщил РИА «Новости» глава комитета по межнациональным отношениям правительства региона Заур Смирнов.

«Попытка устроить нам туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые не изменили своего желания посетить Крым, несмотря на пропаганду и долгие очереди. Украинские власти испугались негодования своих же граждан и социального бунта на пунктах пропуска», — сказал Смирнов. По его информации, интерес к отдыху в Крыме лишь усилился.





18 июля глава Заур Смирнов заявил, что власти Украины предпринимают попытку организовать «туристическую блокаду» полуострова, искусственным образом увеличивая время ожидания на границе. Украинцы вынуждены были стоят в километровых очередях на пунктах пропуска, и власти полуострова объясняли это тем, что Киев отдал приказ создавать искусственные препятствия на границе, чтобы уменьшить поток туристов в Крым.

Проблемы на границе вызваны боязнью Киева показать украинцам «реальную обстановку в Крыму, где царит межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты», -



При этом он комментировал, что на полуострове «рады видеть украинских туристов» и что для всех отдыхающих будут«созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность».



Между тем привлечь на полуостров иностранных туристов задача в этом сезоне для Крыма весьма актуальная. По данным Министерства курортов и туризма России на начало августа этого года, в Крыму отдохнуло почти 3 млн туристов.





Всего в 2016 году Крым посетили 5 млн 573,5 тыс. отдыхающих, и доля иностранных туристов (среди которых учитываются и украинцы) составила 16,5% (около 900 тыс. человек, число граждан Украины оценивается в 700 тыс.). Основную часть турпотока составляют российские туристы — в прошлом году их доля составила 83,5%. Такие цифры озвучивал «Газете.Ru» бывший министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий

Однако российские граждане в этом сезоне начали переориентироваться на другие направления. По данным, которые в середине лета приводили туроператоры, показатель российских туристов, выезжающих на отдых в Крым, сократился на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, если в прошлом году турецкие просторы посетили около 800 тыс. россиян, то в этом году Турция может надеяться на показатели 2014 года — 4,5 млн туристов.



По мнению Сергея Стрельбицкого, одним из основных препятствий для отдыха в Крыму были цены на билеты в регион. «Конечно, когда в Анталию человек летит около 3,5 часов и платит 13 тыс. рублей, а в этот же период в Крым мы едем за 15 тыс. рублей и летим только 2 часа 20 минут, возникает вопрос — почему?» — рассуждал бывший министр.



Кроме того, высокие цены при отдыхе на полуострове сопровождались крайне низким сервисом, на который и жаловались отдыхающие на полуострове.



По задумке властей, с этой проблемой должен помочь справиться введение курортного сбора, который направят на развитие инфраструктуры в Крыму.





В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе, предполагающий введение платы «за пользование курортной инфраструктурой». Такой сбор будут платить граждане, прибывшие на отдых в Республику Крым, а также в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Брать курортный сбор начнут с отдыхающих не ранее, чем с 1 мая 2018 года. До 2022 года данная практика будет применяться в экспериментальном порядке. Как отмечается в документе, в зависимости от сезона размер курортного сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до 0 рублей.



Как отмечала в Госдуме при обсуждении законопроекта в первом чтении член комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина , предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год в период проведения эксперимента при ставке сбора в 50 рублей в Крыму составит 16,4 млрд рублей.



Как прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк , от введения курортных сборов регион ожидает только положительных последствий.

«Сбор позволит наполнить бюджеты регионов и направить эти деньги на развитие курортов.



Сейчас на это просто нет средств, а эти деньги позволят провести ремонт, поставить новые лавочки, привести в порядок парки, в конечном итоге это отразится на качестве отдыха на курортах», — обещал он.

