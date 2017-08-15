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Блокада оказалась не нужна
Фото: Александр Полегенько/РИА «Новости»
Попытки властей Украины устроить «туристическую блокаду» Крыма провалились. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. По его мнению, Киев испугался «многотысячного потока» украинских граждан, въезжающих на отдых в Крым. Между тем россияне в этом сезоне предпочитали отдыхать не в Крыму, а в Турции.
Попытки украинских властей уменьшить приток туристов в Крым, создав дополнительные трудности для своих граждан, провалились, сообщил РИА «Новости» глава комитета по межнациональным отношениям правительства региона Заур Смирнов.
«Попытка устроить нам туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые не изменили своего желания посетить Крым, несмотря на пропаганду и долгие очереди. Украинские власти испугались негодования своих же граждан и социального бунта на пунктах пропуска», — сказал Смирнов. По его информации, интерес к отдыху в Крыме лишь усилился.
18 июля глава Заур Смирнов заявил, что власти Украины предпринимают попытку организовать «туристическую блокаду» полуострова, искусственным образом увеличивая время ожидания на границе. Украинцы вынуждены были стоят в километровых очередях на пунктах пропуска, и власти полуострова объясняли это тем, что Киев отдал приказ создавать искусственные препятствия на границе, чтобы уменьшить поток туристов в Крым.
Проблемы на границе вызваны боязнью Киева показать украинцам «реальную обстановку в Крыму, где царит межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты», -
При этом он комментировал, что на полуострове «рады видеть украинских туристов» и что для всех отдыхающих будут«созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность».
Между тем привлечь на полуостров иностранных туристов задача в этом сезоне для Крыма весьма актуальная. По данным Министерства курортов и туризма России на начало августа этого года, в Крыму отдохнуло почти 3 млн туристов.
Всего в 2016 году Крым посетили 5 млн 573,5 тыс. отдыхающих, и доля иностранных туристов (среди которых учитываются и украинцы) составила 16,5% (около 900 тыс. человек, число граждан Украины оценивается в 700 тыс.). Основную часть турпотока составляют российские туристы — в прошлом году их доля составила 83,5%. Такие цифры озвучивал «Газете.Ru» бывший министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
Однако российские граждане в этом сезоне начали переориентироваться на другие направления. По данным, которые в середине лета приводили туроператоры, показатель российских туристов, выезжающих на отдых в Крым, сократился на 30% по сравнению с прошлым годом. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, если в прошлом году турецкие просторы посетили около 800 тыс. россиян, то в этом году Турция может надеяться на показатели 2014 года — 4,5 млн туристов.
По мнению Сергея Стрельбицкого, одним из основных препятствий для отдыха в Крыму были цены на билеты в регион. «Конечно, когда в Анталию человек летит около 3,5 часов и платит 13 тыс. рублей, а в этот же период в Крым мы едем за 15 тыс. рублей и летим только 2 часа 20 минут, возникает вопрос — почему?» — рассуждал бывший министр.
Кроме того, высокие цены при отдыхе на полуострове сопровождались крайне низким сервисом, на который и жаловались отдыхающие на полуострове.
По задумке властей, с этой проблемой должен помочь справиться введение курортного сбора, который направят на развитие инфраструктуры в Крыму.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о курортном сборе, предполагающий введение платы «за пользование курортной инфраструктурой». Такой сбор будут платить граждане, прибывшие на отдых в Республику Крым, а также в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Брать курортный сбор начнут с отдыхающих не ранее, чем с 1 мая 2018 года. До 2022 года данная практика будет применяться в экспериментальном порядке. Как отмечается в документе, в зависимости от сезона размер курортного сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до 0 рублей.
Как отмечала в Госдуме при обсуждении законопроекта в первом чтении член комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина, предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год в период проведения эксперимента при ставке сбора в 50 рублей в Крыму составит 16,4 млрд рублей.
Как прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, от введения курортных сборов регион ожидает только положительных последствий.
«Сбор позволит наполнить бюджеты регионов и направить эти деньги на развитие курортов.
Сейчас на это просто нет средств, а эти деньги позволят провести ремонт, поставить новые лавочки, привести в порядок парки, в конечном итоге это отразится на качестве отдыха на курортах», — обещал он.
Впрочем, пока до установки «новых лавочек» и «приведения в порядок парков» дело не дошло, вернуть российских туристов в Крым в конце лета и начале осени может вспышка вируса Коксаки в Турции. Хотя власти страны опровергают эти данные, однако, по сообщению Роспотребнадзора, они уже получили более 500 жалоб на ухудшение здоровья от россиян, отдыхавших на турецких курортах, и признали обстановку на юге Турции небезопасной для российских туристов.
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