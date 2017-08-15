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Госдума вмешалась в конфликт Поклонской и Учителя

Госдума «вмешалась» в конфликт Поклонской и Учителя
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Член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Павел Крашенинников призвал стороны конфликта вокруг фильма «Матильда» не переходить черту. Об этом депутат заявил изданию Life.
Ранее адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин в письме депутату Госдумы Наталье Поклонской пригрозил добиться лишения ее мандата.
«Это истории из плоскости " мне не нравится фильм — значит, он плохой" и " мне не нравится депутат — значит, он плохой". Мне кажется, в данном случае не надо ни одной стороне переходить черту», — считает Крашенинников.

В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.
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