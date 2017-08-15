Госдума «вмешалась» в конфликт Поклонской и Учителя



Член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Павел Крашенинников призвал стороны конфликта вокруг фильма «Матильда» не переходить черту. Об этом депутат заявил изданию Life.

«Это истории из плоскости " мне не нравится фильм — значит, он плохой" и " мне не нравится депутат — значит, он плохой". Мне кажется, в данном случае не надо ни одной стороне переходить черту», — считает Крашенинников.





В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».