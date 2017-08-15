Главные события у вас в почте
Госдума вмешалась в конфликт Поклонской и Учителя
Член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Павел Крашенинников призвал стороны конфликта вокруг фильма «Матильда» не переходить черту. Об этом депутат заявил изданию Life.
Ранее адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин в письме депутату Госдумы Наталье Поклонской пригрозил добиться лишения ее мандата.
«Это истории из плоскости " мне не нравится фильм — значит, он плохой" и " мне не нравится депутат — значит, он плохой". Мне кажется, в данном случае не надо ни одной стороне переходить черту», — считает Крашенинников.
В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство политических новостей
-
РИА Новости
-
РИА Новости