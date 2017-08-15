Россия нашла способ отомстить США за санкции

Аналитики попытались объяснить, что стоит за сдержанностью официальной Москвы в северокорейском кризисе. По их мнению, несмотря на то, что Россия, учитывая ее расположение, должна быть заинтересована в его разрешении, Кремль в основном поддерживает позицию Пекина.



России " хранит молчание" в вопросе корейского кризиса, таким способом мстя США за санкции, являющиеся методом давления на нашу страну. С их помощью американская сторона пытается ударить по экономике и снизить уровень жизни, чтобы добиться смены режима.

Америка для неамериканских



Согласно плану Москвы, разработанному совместно с Китаем, в силу должна вступить " двойная заморозка". Предполагается, что Северная Корея заморозит все пуски и испытания, а США и Южная Корея пусть не полностью прекращают, но все же снижают масштаб военных учений в регионе.



Отмечается, что дружественные с виду отношения между Москвой и Пхеньяном никогда нельзя было назвать доверительными. Ядерные разработки Северной Кореи вызывали у Кремля беспокойство, поэтому он предпочитал сотрудничать с КНДР, чтобы " приглядывать" за соседом.