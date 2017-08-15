Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»

Добрынин отправил на имя Поклонской предостережение, в котором призвал отказаться от кампании против выхода «Матильды». В противном случае он пообещал применить к депутату «механизм уголовной репрессии, как крайнего метода правового регулирования, влекущий лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности».

В частности, адвокат обвинил парламентария во введении госорганов в заблуждение якобы экспертным заключением о фильме и возможном давлении на прокуратуру Симферополя для запрета трейлеров картины в кинотеатрах. Добрынин также раскритиковал публичные заявления Поклонской, увидевшей экстремизм в действиях чиновников Министерства культуры России , которые выдали «Матильде» прокатное удостоверение.