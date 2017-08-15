Додон назвал провокацией идею ввести визовый режим с Россией

По данным газеты, молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян, но окончательного решения по данному вопросу пока нет. Отмечается, что идея о введении виз стало продолжением дипломатических выступлений со стороны правительства страны против России, в частности, ситуации с запретом на въезд в Молдавию вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и истории с разворотом в Кишиневе российских журналистов и актеров.

Додон заявил газете, что данные инициативы являются провокациями, подобное решение было бы «неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит».

"Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями", — сказал газете президент Молдавии.