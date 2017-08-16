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МИД РФ: Реализация заявлений США по КНДР станет началом Апокалипсиса
Реализация планов Вашингтона в отношении Пхеньяна может стать сценарием конца света, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире радиостанции «Вести.фм».
"Если то, что мы слышим из Вашингтона, может быть реализовано, то это, конечно, какой-то сценарий Апокалипсиса. И главное, что эти разрушительные действия, они не останутся только внутри региона, это станет мировой проблемой", — подчеркнула дипломат.
Ранее Пхеньян пообещал нанести удар по острову Гуам, заморской территории США в западной части Тихого океана, на котором базируются стратегические бомбардировщики американских ВВС. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом".
Вместе с тем 16 августа Трамп написал в своем Twitter, что «Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернативное было бы катастрофическим и неприемлемым». О каком именно решении идет речь, не уточняется.
Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «в последнее время риторика стала чуть-чуть спокойнее. Наверное, надо надеяться, что горячие головы немного остыли».
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