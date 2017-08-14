Захарова оценила ситуацию на Корейском полуострове

«Мы (МИД России. — прим. Рамблер) уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон… Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США», — заявила Захарова.



Захарова добавила, что Кремль настаивает на решении конфликта дипломатическим путём. Представитель ведомства заметила, что в случае начала полномасштабного вооружённого конфликта между США и КНДР погибнут сотни тысяч мирных жителей. Кроме того, в случае применения оружия массового поражения, экологическая катастрофа будет угрожать всему миру. Захарова заявила, что Россия и Китай инициировали процесс выхода из создавшегося кризиса. Москва и Пекин предлагают отменить «провокационные» военные учения США и Южной Кореи с одной стороны и манёвры Северной Кореи — с другой.

