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Захарова оценила ситуацию на Корейском полуострове
Резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном может привести к началу мировой войны. С таким заявлением выступила Мария Захарова. Слова официального представителя министерства иностранных дел России передаёт радиостанция Baltkom.
«Мы (МИД России. — прим. Рамблер) уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон… Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США», — заявила Захарова.
Захарова добавила, что Кремль настаивает на решении конфликта дипломатическим путём. Представитель ведомства заметила, что в случае начала полномасштабного вооружённого конфликта между США и КНДР погибнут сотни тысяч мирных жителей. Кроме того, в случае применения оружия массового поражения, экологическая катастрофа будет угрожать всему миру. Захарова заявила, что Россия и Китай инициировали процесс выхода из создавшегося кризиса. Москва и Пекин предлагают отменить «провокационные» военные учения США и Южной Кореи с одной стороны и манёвры Северной Кореи — с другой.
В последние недели власти США и КНДР не прекращают обмениваться угрозами. В частности, 9 августа американский президент Дональд Трамп на фоне сообщений о разработке военными Северной Кореи ядерных боеголовок заявил, что американские вооружённые силы ответят на угрозы «огнём и яростью, каких мир еще не видывал». 10 августа власти КНДР пообещали нанести превентивный ракетный удар по американской базе на острове Гуам. По данным спецслужб США, Северная Корея на сегодняшний день обладает 60 ядерными зарядами. Американо-южнокорейские учения начнутся 21 августа.
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