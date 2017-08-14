Путина на Арбате поцеловала учительница

Женщина, поцеловавшая президента России Владимира Путина на Арбате, оказалась школьной учительницей из подмосковного города Люберцы. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, женщину зовут Елена Корепина. Она рассказала, что «оказалась на Арбате неслучайно». Дело в том, что ее младшая дочь поступила в ГИТИС, и они вместе поехали «заключать договор».

По словам Корепиной, тем утром она загадала желание «увидеть знаменитость». «И тут прямо на меня идет Владимир Владимирович Путин. И он так прямо к нам подошел, спросил: „Как вам Москва“, — рассказала она. Учительница отметила, что протянула руку президенту, а он ее приобнял в ответ. „Мы обнялись и поцеловались непринужденно“, — добавила она.

Новость о поцелуе Путина на Арбате начала обсуждаться 20 июля. В Сети было опубликовано видео, которое демонстрирует, как президент пообщался с группой туристов на Арбате. Прохожие приветствовали его аплодисментами. Путин подошел к людям, остановив охранников, и расспросил их о том, нравится ли им в столице России. Иностранных туристов он поприветствовал словом „Welcome“ (с англ. „Добро пожаловать“).