Крымские татары пригрозили силой вернуть Крым Украине

«Мы, крымские татары, никому не позволим решать судьбу Крыма без нас. Мы сами вместе с материковыми украинцами будем решать его судьбу. Мы хозяева этой земли, и никто, кроме крымских татар и украинцев не имеет права что-то делать. Это должен слышать весь мир», — заявил Ислямов.

Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля , предложившего временно отложить дискуссию о статусе Крыма и сконцентрироваться на достижении перемирия в Донбассе.

Заявление министра Ислямов назвал «пропутинским месседжем». «Дескать, занимайтесь Донбассом, мы будем его федерализировать. < …> Послушать такие заявления — все равно, что ОРТ посмотреть — один в один», — заключил он.

Ранее Габриэль заявил, что главным сейчас является вопрос «достижения перемирия на востоке Украины», а разговоры о Крыме «не нужны». По мнению главы МИД ФРГ, «это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией».