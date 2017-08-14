Фанаты известного шансонье обратились к Путину



Сотрудники Уральского государственного театра эстрады обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с уголовным преследованием руководителя учреждения культуры шансонье Александра Новикова . Петиция в защиту музыканта публикуется на сайте change.org.

«Вот уже более полутора лет тянется так называемое дело «Бухты Квинс», издевательское по своей сути […] все происходящее, кроме «борзота в погонах», по-другому назвать невозможно», — говорится в петиции.





На момент публикации новости петицию подписали 32 человека.

Авторами петиции стали более 300 человек. В обращении к главе государства отмечается, что дело «Бухты Квинс» заказное, за организацией преследования руководителя театра стоит «группа лиц, препятствующая избранию на пост губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, политику которого активно поддерживает Александр Новиков». В документе отмечается, что уголовное преследование следует немедленно прекратить за отсутствием состава преступления, так как дома «Бухты Квинс» «достроены и находятся в процессе ввода в эксплуатацию». Финансированием работ занимался Новиков. Авторы петиции просят Владимира Путина поручить расследование дела Следственному комитету России Генеральной прокуратуре , так как местные правоохранительные органы заниматься расследованием не в состоянии.На момент публикации новости петицию подписали 32 человека.