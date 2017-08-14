Сенатор рассказал, как РФ ответит на новые ограничения для дипломатов в США



Ранее газета " Известия" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Вашингтон может ограничить перемещения российских дипломатов в США и ужесточить процедуру нотификации в качестве ответной меры на действия РФ по дипперсоналу и дипсобственности. По данным издания, речь идет о сокращении периметра перемещения российских дипломатов и технических работников посольства и консульств с нынешних 25 миль (40 км) до 10-15 миль (16-24 км). Более того, для дипломатов будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы.

" Россия в случае таких ограничений будет отвечать зеркально и без особого промедления. Решение будет принимать политическое руководство страны, есть разные способы реагирования, но в данном случае, скорее всего, будут такие ответные меры" , — сказал Климов.





По его словам, после сокращения числа дипработников США в России и мер по дипсобственности, которые были приняты в ответ на " демарш Вашингтона" по высылке российских дипломатических сотрудников из США, " ситуация вышла в ноль".

" Однако США решили продолжить эту ситуацию новым витком напряжённости, этим явно недружественным шагом" , — констатировал сенатор.



По словам Климова, " было бы неправильно" создавать разные условия для работы дипперсонала США в России и российского дипперсонала в США.