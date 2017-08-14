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МИД России призвал США прекратить провалившуюся кампанию в Афганистане
США должны вывести свои войска из Афганистана, так как кампания Вашингтона в стране провалилась. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «Известия».
"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", — сказал Кабулов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пытается найти «новую стратегию для США в Афганистане», в то время как чиновники его администрации в течение последних месяцев были втянуты в «жаркую дискуссию» по данной проблеме.
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