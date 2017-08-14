МИД России призвал США прекратить провалившуюся кампанию в Афганистане

США должны вывести свои войска из Афганистана, так как кампания Вашингтона в стране провалилась. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов , передает «Известия»

"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", — сказал Кабулов.