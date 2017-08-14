СМИ: США могут ужесточить правила перемещения дипломатов из России по стране

Вашингтон планирует сократить возможный радиус перемещения российских дипломатов по США в качестве ответной меры на зеркальные действия Москвы по дипперсоналу и дипсобственности, пишет «Известия» со ссылкой на источники.

"Речь идет о сокращении периметра с 25 миль (40 км), которая действует сейчас, до 10–15 миль (16–24 км)", — отмечает издание.

При этом администрация США также может ввести процедуру нотификации, в рамках которой дипломаты из России буду обязаны за три рабочих дня уведомлять Госдеп о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные нормы.

Решение об ужесточении режима пребывания российской дипмиссии в США будет объявлено до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в США считают неоправданными меры России против американского дипперсонала и рассматривают все варианты ответа.