Посольство РФ в США предостерегло россиян от поездок в Шарлоттсвилль

Посольство России в США выпустило рекомендацию для соотечественников, согласно которой россиянам предлагается воздержаться от поездок в город Шарлоттсвилль (штат Виргиния). Диппредставительство разместило предостережение в своем аккаунте в Facebook.

«В связи с объявленным властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», — сообщает посольство..

В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция ультраправых, однако за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Она требуют от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство.

Губернатор штата Виргиния Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение. Городской совет дал шефу полиции право объявить комендантский час, тот пока не воспользовался им.