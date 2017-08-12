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Источник: кружившие над Крымом самолеты обеспечивали связь для Минобороны
Российские самолеты, кружившие над южным берегом Крыма, обеспечивали связь для нужд Минобороны РФ, сообщил в субботу РИА Новости информированный источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что самолет специального отряда " Россия" по неизвестным причинам кружит над южным берегом Крыма между Ялтой и Судаком. Позже оказалось, что его сменил другой борт.
По словам источника, самолеты обеспечивали нужды российского оборонного обороны.
" Обеспечивалась связь для Минобороны" , — сказал собеседник агентства.
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