Источник: кружившие над Крымом самолеты обеспечивали связь для Минобороны

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет специального отряда " Россия" по неизвестным причинам кружит над южным берегом Крыма между Ялтой и Судаком. Позже оказалось, что его сменил другой борт.



По словам источника, самолеты обеспечивали нужды российского оборонного обороны.



" Обеспечивалась связь для Минобороны" , — сказал собеседник агентства.