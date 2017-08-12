Шойгу объявил, что в России начнут обучать военных летчиц

Впервые в новейшей российской истории в стране начнут готовить военных летчиц. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу . По его словам, военных летчиц будут обучать в Краснодарском авиационном училище.

«Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение: в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — заявил глава Минобороны журналистам на авиационном фестивале «Форсаж-2017» в парке «Патриот».

Он также добавил, что первая группа, состоящая из 15 девушек, приступит к обучению с 1 октября текущего года.

«Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством», — выразил надежду Шойгу.

Министр обороны РФ наблюдал за авиационным парадом «Форсаж-2017», который проходил в подмосковной Кубинке в парке «Патриот». Авиашоу было приурочено к 105-летию создания российской авиации.