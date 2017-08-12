«Польша в буквальном смысле отвязалась»

Польша откровенно заявляла Гитлеру о готовности вместе с фашистской Германией воевать против Советского Союза. А нынешние польские политики в антироссийской риторике дошли до крайней степени цинизма и исторической безграмотности. Так в Москве ответили на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что СССР и Германия вместе несут ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Скандальное заявление в эфире Wpolsce министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского об ответственности Советского Союза и фашисткой Германий за развязывание Второй мировой войны вызвало гневную реакцию среди российских политиков и историков. Запись интервью министра доступна на сайте YouTube.

Ващиковский ответил на заявление посла России в Варшаве Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше следовало бы сохранить в благодарность за освобождение от нацизма. Ващиковский сказал, что Советский Союз «очень сильно» способствовал началу войны, напав «вместе с Германией» на Польшу.

При этом Ващиковский считает, что Советский Союз вел войну вел с Германией «в собственных интересах», так как уже сам был жертвой немецкой агрессии.

Напомним, в октябре прошлого года парламент Украины принял совместную с Польшей и Литвой декларацию памяти жертв Второй мировой войны, в которой говорится, что к ее началу привел пакт Молотова — Риббентропа.

Согласно пакту, к территории Украинской ССР отошли области, контролировавшиеся Второй Польской Республикой.



В июле президент Польши Анджей Дуда одобрил скандальный закон о сносе установленных в стране памятников советской эпохи. Под угрозу попадают все памятники, установленные вне военных кладбищ и у которых в композиции присутствуют изображения красной звезды и серпа с молотом. Соответствующие поправки приняты к закону о декоммунизации, который действует в стране с весны прошлого года.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения министра очередной «гнусной попыткой» переписать историю, чем «в изобилии грешат сегодняшние польские политики». Ващиковский, по его словам, «дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности».

Депутат подчеркнул, что вклад советского народа в победу над «коричневой чумой», в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению, передает РИА «Новости»

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», — констатировала депутат.

Не стали медлить с ответом и в Совете Федерации . Председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев в интервью RT заявил, что в заявлении отражена последовательная линия нынешнего руководства Польши, которое стремится представить страну в качестве чуть ли не единственной жертвы Второй мировой войны.

«Польша в первой половине 30-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После известного Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии именно Польша, не являясь формально участницей этого сговора, присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии. Поэтому переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически», — напомнил сенатор.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook призвал ведущие западные страны повлиять на польское руководство, так как терпение России не беспредельно. «Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась, — пишет Клинцевич. — Провокации следуют одна за другой. Лично у меня нет веры, что в этой стране, пораженной до самых корней вирусом национализма, может в обозримой перспективе возобладать какая-то разумная линия по отношению к России».

Коллега Клинцевича по комитету Алексей Пушков заявил, что начало Второй мировой войны необходимо вести не с того момента, который предложил Ващиковский. «Нет, господин Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее», — написал Пушков в Twitter.

«Это попытка Польши выдать свою концепцию за действительность, хотя это абсолютная чушь. Дело в том, что Вторую мировую войну развязала нацистская Германия. В августе 1939-го года проводились англо-франко-советские переговоры, на которых ставился вопрос о том, что СССР желал провести свои войска через территорию Польши навстречу нацистской Германии. Но Польша воспрепятствовала этому и тем самым фактически заблокировала вопрос о том, чтобы встретить германские войска на дальних рубежах. Этим она способствовала срыву создания антигитлеровской коалиции накануне Второй мировой войны», — напомнил историк.

А профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий рассказал телеканалу, что СССР прилагал неимоверные усилия, контактируя с Францией, Англией и другими европейскими странами, выстраивая европейскую систему безопасности, чтобы предотвратить Вторую мировую войну.

«Попытки свалить это на Советский Союз — бездарные и исторически неоправданные. Они ни на чем не основываются, кроме голословных утверждений. Поэтому полякам надо посмотреть на себя в зеркальце и внимательно изучить, чем занималась Польша накануне Второй мировой войны», — сказал он.

Клепацкий убежден, что польские власти хотят скрыть коллаборационистскую деятельность страны накануне Второй мировой войны.

«Политика поддерживать хорошие отношения и с Германией, и с СССР завершилась тем, что Польша стала навязывать себя в качестве союзника фашистской Германии. Накануне Второй мировой войны Польша откровенно Гитлеру заявляла, что готова вместе с фашистской Германией воевать против СССР. Вот эти позорные страницы своей предвоенной политики современные руководители Польши старательно замалчивают. Отсюда версия, что СССР способствовал развязыванию Второй мировой войны», — заключил эксперт.