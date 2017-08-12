Что будет делать Россия в случае войны США и КНДР

По словам эксперта, для России эскалация на Корейском полуострове очень неприятна, так как создает опасность использования ядерного оружия, а во-вторых, все это происходит у ее границ. Политолог сомневается, что Россия сможет выступить в роли посредника в урегулировании этого конфликта. Он отметил, что и в Северной Корее, и в США в настоящее время очень амбициозные руководители. Ким Чен Ын стремится «постоянно самоутверждаться перед своими генералами и верноподданными», а Трамп — «человек весьма и весьма неопытный в политике и импульсивный».

Макаркин считает, что Россия не случайно привела в повышенную боевую готовность системы ПВО на Дальнем Востоке. «Этот шаг вполне понятен. Невозможно на 100% сказать, куда полетит ракета, с учетом непонятной квалификации северокорейских ракетчиков и возможного ракетного удара США по КНДР. Россия, конечно, должна быть готова сбить боеголовку, которая случайно полетит в сторону нас», — рассказал он.

По мнению Макаркина, обвинения в адрес России в том, что она является экономическим «спонсором» северокорейского режима, вряд ли обоснованы.

«Россия, в отличие от Китая, не является импортером северокорейской продукции и сырья. На нашей территории есть только северокорейские предприятия, на которых трудятся рабочие из КНДР. Но это не запредельно важно для экономики Северной Кореи. Так что масштаб нашего экономического сотрудничества с Пхеньяном куда ниже, чем у Китая», — отметил он.

Вместе с тем это сотрудничество началось не при нынешнем лидере страны, а еще при его отце, когда Северная Корея участвовала в международных переговорах, когда строились связи между Севером и Югом полуострова. «В то время экономическое взаимодействие с КНДР рассматривалось не как поддержка тоталитарного режима, а как возможность изменить его, сделать более открытым, сформировать северокорейский средний класс. И США к этому относились совершенно спокойно», — подчеркнул он.