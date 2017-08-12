

МИД раскритиковал американскую газету The Washington Post за статью о " притеснении" ее корреспондента в России. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства в разделе, посвященном отслеживанию недостоверной информации о России в СМИ.



В министерстве обратили внимание на публикацию издания от 6 августа под названием " Как живется и работается журналистам в России в эпоху Дональда Трампа ? " Один из авторов материала, корреспондент The Washington Post Эндрю Рот рассказывает о своем опыте работы в России.

По словам журналиста, в августе 2014 года его якобы обыскали сотрудники Пограничной службы на границе России с Украиной. Пограничники пригрозили отозвать у Рота журналистскую аккредитацию, так как обстоятельства, при которых он въезжал в страну, показались им подозрительными, пишет корреспондент The Washington Post.



Также корреспондент утверждает, что в 2016 году ему позвонили из российского Министерства обороны и предупредили, что возможность участия Рота в пресс-туре в Сирию может зависеть от " тональности" его материала по результатам поездки.



МИД назвал статью The Washington Post " очередным сомнительным пассажем" , отметив, что автор не приводит никаких доказательств административного давления на журналиста.



" Автор публикации не приводит ни имен, ни званий сотрудников компетентных ведомств России, якобы оказывавших на него давление. Такого рода надуманные обвинения мы оставляем на совести редакции этой газеты" , — говорится в комментарии ведомства.





Министерство иностранных дел в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную " фейковым новостям" о России. В разделе ведомства опровергаются вводящие в заблуждение материалы различных зарубежных СМИ, включая Times СNN , Euronews и другие.



Так, в МИДе отвергли обвинение телеканала CNN в том, что российское правительство якобы поставляет оружие движению " Талибан" *. Также министерство уличило британский таблоид The Sun в том, что он опубликовал видео о бесчинствах украинских футбольных болельщиков в Киеве под заголовком " Расизм в России".

*террористическая группировка, запрещенная в России