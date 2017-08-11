Лавров: Для решения проблем Донбасса Киеву надо выполнять Минск-2

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил, что военными силами не решить проблем жителей Донбасса, а их права обеспечит выполнение Украиной минских договоренностей.

"В наших интересах сохранить этот уникальный документ — минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива — война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", — отметил Лавров. Он также указал на необходимость «заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом на Украине, знать свое место, выполнять то, под чем они подписались».

"Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы эту проблему не решим", — подчеркнул министр и добавил, что задача России — сделать так, чтобы русскоязычное население Донбасса могло спокойно жить в своих родных местах, а не было вынуждено бежать в другие страны.