«Преступно отдавать Крым нацистам»: Лавров о ситуации с полуостровом



Россия не могла позволить, чтобы Крым оказался под контролем пришедших к власти на Украине нацистов. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров . Его слова передаёт телеканал «Звезда»

«Есть вещи, на которые мы, будучи нацией, не реагировать не можем. Отдавать Крым в руки нацистов, пришедших к власти в результате госпереворота, было бы преступным», — заявил Лавров.



Лавров сделал своё заявление, выступая на форуме «Территория смыслов». Отвечая на вопросы участников мероприятия, глава ведомства добавил, что Запад перестал доминировать на международной арене, уступив влиянию новых центров силы. Лавров назвал новую форму миропорядка полицентричной.



Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. В феврале 2014 года в Киеве в результате многомесячных акций протеста произошёл государственный переворот. Многие группировки, принимавшие активное участие в Майдане, причисляли себя к ультраправым организациям. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признать госпереворот в столице, что спровоцировало вооружённый конфликт в Донбассе. По данным Организации Объединённых Наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.