В России изменят сроки оформления и выдачи загранпаспортов

Министерство внутренних дел России разрабатывает поправки в законодательство, при которых изменится срок ожидания загранпаспорта. Уведомление о начале разработки опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД считают, что сроки оформления загранпаспортов в настоящее время слишком затянуты, их следует сократить.



Ранее МВД получило соответствующее поручение от правительства РФ

Насколько быстро каждый россиянин сможет получить загранпаспорт, пока неизвестно. Поправки находятся на обсуждении.

Согласно нынешним правилам, заграничный паспорт оформляется сроком до 4 месяцев. При наличии ряда обстоятельств, вынуждающих гражданина быстро выехать за границу, срок оформления паспорта не превышает 3 дней.

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