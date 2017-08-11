Минтранс закрыл километр неба над Керчинским мостом

" Известия" . Министерство транспорта России официально подтвердило установление зоны ограничения полетов над строящимся мостом через Керченский пролив, передают

Полеты всех воздушных средств запрещены на высоте до 1 тысячи метров. Ширина зоны составляет 3 километра, а протяженность — вся длинна моста.

В минтрансе пояснили, что ограничения введены с целью защиты объекта согласно федеральному закону " О транспортной безопасности".

Уточняется, что ограничение действует круглосуточно. Вопрос об упразднении зоны будет поднят только после завершения строительства моста.