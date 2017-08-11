Ассанж заявил, что Россия «троллит» США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, Россия постоянно «троллит» США, поскольку это является намеренной политикой. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, Россия постоянно троллит США, поскольку это является намеренной политикой. По его мнению, наблюдательный пролет российского самолета Ту-154 над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли по договору Открытое небо был как раз демонстрацией такой политики. Постоянный троллинг Россией мощи США (к примеру, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) очевидно намеренная политика. Похожий троллинг появляется во многих их аккаунтах в соцсетях и ее постоянные попытки показать, на английском, что она стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США, написал Ассанж в Twitter.

Основатель WikiLeaks пояснил, что троллинг нужен для того, чтобы провоцировать реакции, а не на сдерживание. В интересах западных стран, с точки зрения госбезопасности, раскручивание угрозы в противовес троллингу, чтобы повысить собственную значимость и свои бюджеты, заявил Ассанж. Он привел в пример лагерь немецкого канцлера Ангелы Меркель, который перед выборами стремиться к росту мнений о российской угрозе, чтобы покритиковать Москву. Демократы США же раскручивают понятие угрозы РФ, чтобы оправдать проигрыш на выборах.