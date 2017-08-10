СК ответил на заявление о следах взрыва на польском Ту-154

Воздействия взрывчатых веществ на разбившийся под Смоленском самолет президента Польши не обнаружено, эксперты из Польши еще в 2011 году назвали причиной крушения Ту-154 столкновение с березой, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко . «Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — передает ее слова РИА «Новости»

Она также добавила, что столкновение с березой назвали причиной катастрофы в 2011 году «и российские, и польские эксперты». До этого столкновения разрушений судна не было. Петренко указала и на то обстоятельство, что дополнительных осмотров или исследований обломков самолета, которые хранятся в России, Варшавой с 2014 года не производилось.

Так она ответила на заявление новой польской комиссии о том, что разрушения крыла самолета якобы носят следы взрыва.