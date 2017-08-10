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СК ответил на заявление о следах взрыва на польском Ту-154
Воздействия взрывчатых веществ на разбившийся под Смоленском самолет президента Польши не обнаружено, эксперты из Польши еще в 2011 году назвали причиной крушения Ту-154 столкновение с березой, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — передает ее слова РИА «Новости».
Она также добавила, что столкновение с березой назвали причиной катастрофы в 2011 году «и российские, и польские эксперты». До этого столкновения разрушений судна не было. Петренко указала и на то обстоятельство, что дополнительных осмотров или исследований обломков самолета, которые хранятся в России, Варшавой с 2014 года не производилось.
Так она ответила на заявление новой польской комиссии о том, что разрушения крыла самолета якобы носят следы взрыва.
Напомним также, в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не может сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолета Леха Качиньского.
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