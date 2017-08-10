WE: в Госдепартаменте остались недовольны визитом Путина в Абхазию

«США рассматривают визит президента Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — заявила официальный представитель американского ведомства Хезер Науэрт.

Поездка Путина совпала с девятой годовщиной начала пятидневного конфликта между Россией и Грузией. Во время своего визита российский президент заявил о намерении укрепить экономические и военные связи с Абхазией, которую Москва признала независимым государством, в то время как Грузия придерживается мнения, что это оккупированная территория.

«Соединённые Штаты призывают Россию отвести силы на довоенные позиции по соглашению о прекращении огня 2008 года, а также отменить своё признание грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии», — заявила Науэрт.

Путин, отметив, что Россию с Абхазией связывает «духовное родство», явно дал понять, что в его намерения это не входит. Кроме того, российский лидер заявил, что граждане России, проживающие на территории Абхазии, получат право на медицинскую помощь в России.

Помимо этого, по итогам встречи Путин заявил, что стороны согласились углубить сотрудничество в целях ответа на угрозы на Южном Кавказе, подчеркнув, что российская военная база на территории Абхазии продолжит играть ключевую роль в поддержании стабильности в регионе. «Вторжение Путина» в Грузию в интересах «сепаратистов» с российским гражданством оказалось серьёзным поворотом в поведении России после «поражения в холодной войне», напоминает издание. «Соединённые Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и не одобряют признания Россией Абхазии и Южной Осетии», — добавила по этому поводу представительница Госдепа.

