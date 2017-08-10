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Кадыров: "Матильда" не найдет в Чечне своего зрителя
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что фильм " Матильда" не найдет своего зрителя в республике. Об этом он написал в инстаграме.
По словам Кадырова, решение Министерства культуры России о выдаче прокатного удостоверения " Матильде" было ожидаемо и мало кого удивило.
Как заявил глава Чечни, съемки картины финансированы из бюджета, и " не пойдет же Минкультуры против себя".
" Нам негласно посылают сигналы: вы мол можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! " — сообщил Кадыров.
Он пояснил, что в Чечне и так не будут тратить время на просмотр " безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине" фильма.
Кадыров уверен, что и в других регионах " Матильда" не найдет зрителя.
Ранее Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм " Матильда".
Также сообщалось, что в Ингушетии решили не показывать " Матильду".
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