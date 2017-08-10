

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что фильм " Матильда" не найдет своего зрителя в республике. Об этом он написал в инстаграме.



По словам Кадырова, решение Министерства культуры России о выдаче прокатного удостоверения " Матильде" было ожидаемо и мало кого удивило.

Как заявил глава Чечни, съемки картины финансированы из бюджета, и " не пойдет же Минкультуры против себя".



" Нам негласно посылают сигналы: вы мол можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! " — сообщил Кадыров.

Он пояснил, что в Чечне и так не будут тратить время на просмотр " безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине" фильма.



Кадыров уверен, что и в других регионах " Матильда" не найдет зрителя.







Ранее Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм " Матильда".

Также сообщалось, что в Ингушетии решили не показывать " Матильду".