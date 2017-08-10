Путин поручил Голиковой заняться оптимизацией подведомственных учреждений

" Есть очень плохая тенденция: у нас сокращается количество территориальных органов, оно где-то сократилось на 4,5% (с 2012 года — ред.), но при этом на 25% возросло количество подведомственных учреждений, которые создаются федеральными органами для целей обеспечения их деятельности" , — сказала Голикова.



Она подчеркнула, что речь идет не о тех организациях, корыте создаются для выполнения собственного функционала: то есть не о подведомственных медицинских образовательных учреждениях, а о дополнительных структурах для целей обеспечения деятельности самих министерств и ведомств.



"25% роста — это очень много, то есть это дополнительные бюджетные ассигнования, это передача функций и это в том числе в ряде случаев уход из-под 44-го закона с тем, чтобы можно было осуществлять закупки по более либеральным нормативным документам" , — пояснила Голикова.



" Это, конечно, упирается в тот самый вопрос эффективности, о котором мы всегда говорим. И эта система, нам кажется, крайне переразмерена, и в отношении неё нужно осуществлять достаточно серьезные движения вперед" , — заявила глава Счетной платы.



" Подумайте и сформулируйте свои предложения" , — согласился Путин.



Голикова обещала завершить к осени соответствующие аналитические мероприятия Счетной палаты и сформулировать предложения. " Там много таких " карманчиков" , с которыми можно совершенно спокойно расстаться" , — уверена она.