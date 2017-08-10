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Владимир Путин произвел кадровые перестановки в Минюсте России
Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра юстиции РФ. Ими стали замдиректора департамента экономического законодательства Минюста РФ Денис Новак и возглавлявший столичный главк Минюста РФ Вадим Федоров.
Указ президента о их назначении опубликован 10 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, глава государства тем же указом освободил от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Владимира Мулова.
Ранее, в марте, в службе сменился директор — на этот пост был назначен замминистра юстиции Владимир Аристов вместо бывшего главы ФССП Артура Парфенчикова, который стал врио главы Карелии.
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