В Киеве рассказали, как блокада Донбасса сказалась на ВВП Украины

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости . Украина потеряла около 1,5 процента роста ВВП из-за блокады Донбасса, сообщил заместитель министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак

"У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады", — сказал Грымчак в интервью украинскому «Пятому каналу»

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а теперь «платят налоги в Россию».

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады , заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.