В Госдуме объяснили слова Саакашвили о захвате РФ Белоруссии

«Тот бред, который говорит Саакашивили о захвате Белоруссии, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства … сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие «эксклюзивные» политические предсказания», — заявил Водолацкий.

Водолацкий добавил, что подобные заявления может сделать только человек, который не разбирается во внешней политике, и не знает, что у России и Белоруссии существует договор о Союзном государстве. Кроме того, эксперт отметил, что обе страны стремятся к унификации законодательств в сфере национальной и информационной безопасности.

9 августа Михаил Саакашвили заявил, что Москва готовится к захвату Белоруссии под видом военных учений «Запад-2017». Бывший губернатор Одесской области отметил, что во время манёвров российские военные доставят в соседнюю республику всю необходимую технику и инфраструктуру для аннексии. В Москве подобные предположения неоднократно опровергали.

Учения «Запад-2017» пройдёт с 14 по 20 сентября 2017 года. В манёврах примут участие около 13 тысяч военнослужащих.