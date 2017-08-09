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В Госдуме объяснили слова Саакашвили о захвате РФ Белоруссии
Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах России оккупировать Белоруссию — очередная возможность для пиара. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Его слова передаёт РИА Новости.
«Тот бред, который говорит Саакашивили о захвате Белоруссии, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства … сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие «эксклюзивные» политические предсказания», — заявил Водолацкий.
Водолацкий добавил, что подобные заявления может сделать только человек, который не разбирается во внешней политике, и не знает, что у России и Белоруссии существует договор о Союзном государстве. Кроме того, эксперт отметил, что обе страны стремятся к унификации законодательств в сфере национальной и информационной безопасности.
9 августа Михаил Саакашвили заявил, что Москва готовится к захвату Белоруссии под видом военных учений «Запад-2017». Бывший губернатор Одесской области отметил, что во время манёвров российские военные доставят в соседнюю республику всю необходимую технику и инфраструктуру для аннексии. В Москве подобные предположения неоднократно опровергали.
Учения «Запад-2017» пройдёт с 14 по 20 сентября 2017 года. В манёврах примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
26 июля президент Украины Пётр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданства стало сокрытие политиком своей судимости. Паспорта Грузии Саакашвили лишился в 2015 году. На родине политика заочно арестовали по обвинению в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы по четырём уголовным делам. Пост главы Грузии политик занимал с 25 января 2004 по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года.
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