Кадыров выложил видеоролик о русских детях, оставшихся в приютах в Мосуле



Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к " Исламскому государству" *, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 9 2017 в 11:52 PDT

" По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может, кто-то узнает малышей… Если владеете хотя бы малейшей информацией о них или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru" , — написал он.

Ранее Кадыров заявил, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей-граждан России и СНГ, вывезенных родителями в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока. По данным уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, в этих странах находятся порядка 400 детей. Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину затруднены по ряду причин: отсутствие у подавляющего большинства из них документов, напряженная ситуация в зоне конфликта, когда группам по поиску детей приходится передвигаться исключительно в бронемашинах и носить бронежилеты, а также проблемы юридического характера. Так, для возвращения на родину российского мальчика Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике Ирака было выработано специальное юридическое решение.