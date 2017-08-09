Небензя рассказал о влиянии возможных ответных мер США на дипломатов РФ



Возможные ответные меры США на сокращение дипперсонала в России не должны затронуть дипломатов РФ при ООН , считает постпред России при ООН Василий Небензя

На вопрос, не ожидает ли он возможной высылки Соединенными Штатами российских дипломатов при ООН, Небензя ответил: " Нет, не ожидаю".



" Наша миссия при ООН должна быть исключена из этих расчетов, касающихся двусторонних дипмиссий. Это другая миссия, аккредитованная при другой организации — она аккредитована при ООН, не при США" , — сказал Небензя журналистам в ООН.



Штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке.





Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на выходных, что США планируют определиться с ответными мерами до 1 сентября.