СМИ: Манафорт сообщал конгрессу о встрече сына Трампа и Весельницкой



О скандальной встрече Трампа-младшего с российским адвокатом американской прессе стало известно около месяца назад. Эта утечка привела к новому витку обсуждений " связей Трампа с РФ". Противники Трампа обвиняют его в попытках дискредитации оппонента — Хиллари Клинтон с помощью представителей другого государства. Россия эти обвинения не раз отрицала.

Кроме того, Манафорт также предоставил конгрессу более 300 документов, связанных с кампанией Трампа, уточняет агентство.





Ранее издание Washington Post сообщило, что ФБР в рамках расследования " вмешательства РФ" в выборы в США 26 июля провело обыск в доме Пола Манафорта в Александрии. Газета отмечает, что сотрудники ФБР покинули дом " с различными записями".



В свою очередь New York Times уточняет, что ФБР интересовали налоговые документы и сведения о зарубежных счетах Манафорта.

Washington Post также подчеркивает, что обыск прошел на следующий день после того, как Манафорт добровольно выступил в конгрессе, где также ведется расследование " вмешательства РФ".



Обыск в доме Манафорта стал первым подобным действием сотрудников ФБР в рамках расследования, о котором стало известно общественности.





По информации СМИ, следователей интересуют также связи Манафорта с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича , а также участие Манафорта во встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году.