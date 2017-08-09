Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как Россия обойдет санкции

Экс-сотрудник ЦРУ Марк Джонсон в интервью телеканалу MSNBC рассказал, что альтернативой международных платежей с участием России станут биткоины. По мнению Джонсона, биткоины позволят России обходить санкции.

Биткоин — это криптовалюта, позволяющая обеспечить безопасность транзакций посредством шифрования. Поскольку транзакция проверяется и регистрируется другими пользователями, её нельзя подделать. Но что важнее, это то, что она гарантирует анонимность плательщика.

Журналистка американского телеканала напомнила Джонсону, что Россия выступала категорически против криптовалюты и спросила эксперта, когда ситуация изменилась.

Джонсон ответил, что около года назад заметил растущий интерес российской стороны к созданию собственной криптовалюты. В частности, в июне Владимир Путин встретился с одним из создателей криптовалюты во время Петербургского международного экономического форума.

Интерес к биткоину экс-служащий центрального разведывательного управления проследил и у других российских политиков. По его словам, депутат от ЛДПР Андрей Луговой во время конференции интересовался возможностью создания «русского биткоина».

Марк Джонсон работал в ЦРУ США. Сейчас является обозревателем The Daily Beast и выступает экспертом по различным актуальным проблемам.