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Умер замминистра России по делам Северного Кавказа
Скончался заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников, сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, Резников умер 9 августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни.
Он занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края.
Руководство Минкавказа и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Резникова.
Прощание с Резинковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.
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