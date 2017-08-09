Умер замминистра России по делам Северного Кавказа

Скончался заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Резников умер 9 августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни.

Он занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края.

Руководство Минкавказа и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Резникова.

Прощание с Резинковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.