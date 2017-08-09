Обзор зарубежных СМИ: Почему голый по пояс Путин смеется последним

Фанатку Трампа записали в российские боты

Президента США Дональда Трампа обвинили в том, что его аккаунт на сайте микроблогов Twitter набрал популярность с помощью «российских ботов». В частности, подозрение выразило издание The Washington Post . В материале издания говорится, что страница суперфанатки Трампа в социальных сетях — Николь Минси — содержит «много признаков российской кампании по дезинформации».

​После того, как Трамп поблагодарил Минси, ее учетная запись @ProTrump45 была заблокирована. Такое решение администрация соцсети приняла после того, как сразу несколько пользователей пожаловались на то, что, по их мнению, аккаунт является поддельным, а сама Николь Минси — несуществующий персонаж. Газета The Washington Post выступила с подозрением, что @ProTrump45 — «российский бот».

Русский флот не дотягивает до уровня сверхдержавы

Российский военно-морской флот находится в беспорядочном состоянии, хотя раньше соответствовал уровню сверхдержавы. Как пишет The National Interest , причина в том, что Россия долгие годы была не в состоянии поддерживать флотилию такого размера.

Большинство оставшихся кораблей бывшего советского военно-морского флота приближаются к окончанию сроков своего использования. Нынешние амбиции Москвы в области военно-морского флота являются нереалистичными, считает автор. Чтобы остановить свою судостроительную промышленность, российским властям нужно перестроить свою экономику. Пока же Россия может конкурировать лишь в узком сегменте — атомные ударные подводные лодки, атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту и средние по размеру фрегаты и корветы.

Почему голый по пояс Путин смеется последним

Кремль опубликовал новые фотографии российского лидера Владимира Путина с обнаженным торсом с его отдыха в Туве. Как пишет Bloomberg , западная публика каждый раз бывает «околдована» такими «проявлениями мачизма».

По мнению издания, эти снимки ориентированы на иностранную, а не домашнюю аудиторию. В России даже приверженцы президента с некой иронией относятся к его снимкам с голым торсом. Поэтому вероятнее всего, Кремль выкладывает эти снимки в расчете на западную аудиторию. Иностранцы без ума от Путина с голым торсом, их завораживает «воплощение мужского начала, плохого вкуса и физической мощи». При этом эти снимки также сигнализируют о том, что России нет никакого дела до санкций США.

Москва превратилась в кулинарный оазис и город для велосипедистов

Российская столица сильно изменила свой облик за несколько десятилетий, пишет NRK . Теперь здесь могут отлично провести время все, кто любит вкусную еду или прогулки на велосипеде.

Журналист издания выделяет рестораны русской и грузинской кухни, где используют продукты с российских ферм. Кроме того, он дает высокую оценку грузинским и российским винам. Также Москва стала очень удобным городом для велосипедистов, пишет издание. Можно приобрести абонемент на прокат городских велосипедов, повсюду организованы велосипедные стоянки, обустраиваются велосипедные дорожки.

Зачем Порошенко потрошит «куриного барона» и других олигархов

У Петра Порошенко опять ухудшаются отношения с олигархами, причем даже с теми, с кем еще недавно были дружеские отношения, пишут «Вести-Украина» . Политологи считают, что нехватка финансовых ресурсов обострила борьбу среди коммерсантов и политиков.