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СМИ назвали имя нового посла России в Японии
Посольство России в Японии возглавит дипломат Михаил Галузин, которого 7 августа освободили от должности постпреда России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в российском внешнеполитическом ведомстве.
По данным нескольких источников, Галузин уже прошел процедуру одобрения в Совете Федерации и Госдуме в качестве нового главы дипмиссии в Японии.
Отмечается, что с 2001 по 2008 год он был советником-посланником в российском посольстве в Токио.
По словам источников, нынешнему послу России в Японии Евгению Афанасьеву в мае исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе.
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