СМИ назвали имя нового посла России в Японии

Посольство России в Японии возглавит дипломат Михаил Галузин , которого 7 августа освободили от должности постпреда России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным нескольких источников, Галузин уже прошел процедуру одобрения в Совете Федерации Госдуме в качестве нового главы дипмиссии в Японии.

Отмечается, что с 2001 по 2008 год он был советником-посланником в российском посольстве в Токио.