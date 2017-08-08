Путин встретился с женщиной из Ижевска, которой подарил путевку в Сочи

СОЧИ, 8 авг — РИА Новости . Президент России Владимир Путин встретился во вторник в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей с семьей жительницы Ижевска, которую летом пригласил отдохнуть на крупнейшем российском курорте.

В ходе «прямой линии» в июне Анастасия Вотинцева пожаловалась президенту, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин вскоре приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью. Он также поручил властям Удмуртии до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии.

Во вторник Путин поинтересовался условиями, в которых разместили Анастасию с сыном и ее сестру с двумя детьми.

"Жарко, конечно, но кондиционеры спасают. Тяжеловато после нашего климата, но шикарно все", — рассказала женщина. По ее словам, их поселили в прекрасные отдельные номера, и они живут с большим комфортом и благодарны всем, кто принял участие в организации этого отдыха. «Мы не знаем, какими словами описать, как мы счастливы. Мы просто попали в рай», — сказала Анастасия. «Здесь хорошо», — с улыбкой согласился Путин.

Глава государства заметил, что в санатории, где разместилась Анастасия, можно пройти курсы различных оздоровительных процедур. Женщины поблагодарили президента за возможность поправить здоровье детей, которые часто болеют достаточно из-за бытовой неустроенности. Когда Путин поинтересовался у детей, нравится ли им в Сочи, самый младший участник встречи — Кирилл Вотинцев — показал ему большой палец и широко улыбнулся.

Президент поинтересовался, есть ли подвижки в решении жилищного вопроса семьи. «Как у вас там решаются дела квартирные?» — поинтересовался Путин. «Пока на месте все стоит, ничего конкретного пока не говорили», — сказала Анастасия.

Президент с удивлением сказал, что по его ощущениям дом уже был готов к заселению.

"Когда я ездила за билетами в администрацию как раз, мне задали вопрос, как соседи к зиме готовятся, дрова заготавливают? Но нам сказали, что «живите как живете, никуда не торопитесь, может зима придет в октябре, а переселим мы вас возможно 30 декабря», — сообщила женщина.

Сестра Анастасии предположила, что хотя новый дом построен, государственная комиссия не сможет принять здание, пока не готова детская площадка. Она сказала Путину, что дом, о котором он говорит, по плану должен быть сдан в эксплуатацию до конца года. «Там все будет нормально, главное, чтобы они корректно все сделали вовремя», — заверил российский лидер.