МОСКВА, 8 авг — РИА Новости . Украина вредит в первую очередь себе, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, поскольку Россия уже превзошла Киев в этом направлении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников КПРФ ).

Украина намерена прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из опубликованной во вторник повестки заседания украинского правительства на среду.

Российский депутат пояснил, что такие соглашения заключаются, чтобы не мешать друг другу на этом рынке: «имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены».

"И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать", — заявил Калашников.

Парламентарий добавил, что теперь Россия и Украина перестанут согласовывать действиях по этому направлению, «хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше».