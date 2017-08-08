Захарова заявила о прорыве в сфере «фейк-ньюс»

«Прорыв в сфере фейк-ньюс: теперь можно распространять не только печатную чушь, основанную на утечках и сливах, но и генерировать поддельные выступления реальных политиков. Вместо того чтобы создавать менее опасную среду обитания, человечество упорно делает окружающий мир более уязвимым», — написала Захарова.

Своё заявление представитель МИД РФ сделала в связи с изобретением американских инженеров. Программа, представленная на международной конференции Siggraph-2017 в Лос-Анджелесе, способна генерировать с помощью изображения и голоса человека его выступления. В качестве примера изобретатели продемонстрировали несуществующее выступление бывшего президента США Барака Обамы , созданное на основе 17 часов реальных выступлений экс-главы государства. Программа самостоятельно различает мимику человека. Термин «фейк-ньюс» появился благодаря действующему президенту США Дональда Трампу, обвинившим на одной из пресс-конференций телеканал CNN в выпуске фальшивых новостей.