В Крыму прокомментировали призыв Киева не ездить в Россию

Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов считает, что киевские власти не могут указывать украинцам, куда им нельзя ездить. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится», — прокомментировал Ильясов заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна , который считает, что украинцам «нечего ездить» в Россию.

Ильясов также добавил, что считает подобные заявления нагнетанием страха среди украинцев.

С призывом к гражданам Украины не посещать Россию Омелян выступил во вторник. «Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — сказал чиновник. По его словам, украинцы должны идти в Европу.

Министр также поддержал остановку железнодорожного пассажирского и грузового сообщения с Крымом. «Я вижу, что украинцы гораздо больше путешествуют и точно не в Крым», — добавил Омелян.